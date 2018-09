Ombudsman ingeschakeld in zaak-Talitha

De advocaat, die de moeder van Talitha bijstaat, vindt dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de manier waarop de politie het onderzoek na de dood van Talitha heeft uitgevoerd. Hij heeft een verzoek hiertoe ingediend bij de korpschef van de Nationale Politie, maar heeft hierover niets gehoord binnen de termijn die daarvoor staat.

„Elke keer weer lijkt het mis te gaan bij de politie in deze zaak”, klaagt Diekstra. „Ik kan niet anders dan me wenden tot formele middelen, zoals in dit geval het inschakelen van de ombudsman.”

De politie stelt dat de termijn nog niet verstreken is, maar vindt het desalniettemin vervelend dat de advocaat niets gehoord heeft, niet eens een ontvangstbevestiging. „Het is vervelend dat dat juist in dit soort gevoelige zaken fout gaat”, aldus een woordvoerder.

Talitha werd in april 2013 dood aangetroffen op het spoor bij Heerhugowaard, maar wat er met haar is gebeurd, is nog steeds een raadsel.

„De politie heeft geen forensisch onderzoek gedaan om mogelijke sporen veilig te stellen”, stelt Diekstra. „En dit terwijl de machinist had verklaard dat Talitha al bewegingsloos op het spoor lag. Dat had meteen vragen moeten oproepen.”

Later concludeerde een schouwarts ook nog dat niet zeker was of Talitha door een aanrijding met de trein was overleden, of al eerder. Toch besloot de hulpofficier van justitie - een politieman - dat het lichaam van Talitha mocht worden verzorgd. Hierdoor zijn mogelijk ook sporen verloren gegaan.

Volgens forensisch patholoog Frank van de Goot is het hoogstwaarschijnlijk geen zelfmoord geweest. Maar omdat het Openbaar Ministerie geen aanwijzingen ziet voor een misdrijf, is nieuw onderzoek uitgebleven.