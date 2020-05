Tweede zwarte doos Pakistaans ramptoestel geborgen

De Airbus A320 van luchtvaartmaatschappij Pakistan International Airlines stortte vorige week neer. Het toestel belandde in een woonwijk van de havenstad. 97 van de 99 mensen aan boord overleefden de vliegramp niet.

„De zoektocht is vanochtend hervat. De voicerecorder is aangetroffen in het puin”, meldt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. De andere zwarte doos was eerder al geborgen.

De cockpitvoicerecorder registreert de geluiden in de cockpit, waaronder gesprekken tussen bemanningsleden. Die informatie zal volgens de woordvoerder erg waardevol zijn voor het onderzoek.

De piloot van het passagiersvliegtuig had kort voor de crash melding gemaakt van motorproblemen. De Pakistaanse autoriteiten krijgen bij het onderzoek naar de ramp hulp van Franse deskundigen, omdat het 15 jaar oude toestel in Frankrijk is ontworpen.