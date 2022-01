Aanstaand minister Kuipers neemt zijn ervaring als beddenbaas mee: ’Gezamenlijk zoeken naar een langetermijnplan’

Het regent al op het moment dat Kuipers binnen bij Rutte zit voor zijn kennismaking, maar als hij naar buiten loopt om de pers te woord te staan, komt het echt met bakken uit de hemel. Het is met dank aan een D66-woordvoerder dat Kuipers droog blijft: ten koste van een nat pak voor zichzelf houdt de zegsman een D66-paraplu boven het hoofd van de kersverse minister. Het is meteen duidelijk namens welke partij Kuipers, die ook met de PvdA over een plekje op de kieslijst sprak, het kabinet ingaat.

Het regent woensdag ook coronabesmettingen. Het RIVM meldt bijna 25.000 positieve tests, een dagrecord. „Ik heb het net binnen gehoord”, zegt Kuipers. „We wisten dat de aantallen weer omhoog zouden gaan, met de omicronvariant. Maar dit is een heel hoog aantal.” Om daarna nog even de situatie vanuit zijn rol als beddenplanner te bekijken: „Het aantal patiënten dat zich meldt in ziekenhuizen is in verhouding nogal laag.”

Het coronagezicht van het kabinet

Kuipers wordt vanaf volgende week het coronagezicht van het kabinet, als opvolger van De Jonge. Volgende week vrijdag mag hij het land meteen vertellen wat er gebeurt met de lockdown tot en met 14 januari. Hoe hij de crisis wil aanpakken, laat hij nog in het midden. „Daar kom ik ongetwijfeld nog op terug, laat ik daar nu niet op vooruitlopen. Ik ben nog niet beëdigd.” Zijn ervaringen als ziekenhuisbaas neemt hij duidelijk wel mee. Hij wil als minister ’inzetten op het behouden van toegankelijkheid en kwaliteit van zorg’. „Dat stond voor Covid al onder druk en is de afgelopen twee jaar alleen maar meer onder druk komen te staan.”

Zijn achtergrond als vakspecialist gaat hem helpen ’om het beeld en de toekomst heel goed te duiden’, zegt Kuipers. Of het opschalen van de ziekenhuis- en ic-capaciteit gaat helpen, betwijfelt hij. „In de situatie van een pandemie is iedere capaciteit die je creëert op een gegeven moment niet meer genoeg. We moeten gezamenlijk zoeken naar een langetermijnplan.”

Jetten en Ollongren

Rutte sprak woensdag ook met onder anderen D66’ers Rob Jetten (minister voor Klimaat en Energie) en Kajsa Ollongren (minister van Defensie). Jetten bekende dat hij er niet op had gerekend het kabinet in te gaan, maar de fractie van zijn partij in de Tweede Kamer te leiden. Pas op het laatste moment werd hij naar eigen zeggen door partijleider Sigrid Kaag gevraagd voor zijn post. Jetten, die in het verleden door VVD’er Klaas Dijkhoff werd neergezet als ’klimaatdrammer’ en dat vervolgens als geuzennaam omarmde, besloot specifiek tegen deze functie ja te zeggen: „Heel eerlijk: ik denk dat ik tegen een ander ministerschap nee had gezegd.”

Ollongren zei juist dat ze ’geen moment getwijfeld had’ toen Kaag haar vroeg minister van Defensie te worden. Een militaire achtergrond heeft ze niet, maar de D66’er zegt ’heel veel’ met dat departement te hebben. Ze wijst erop dat ze als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk was voor de AIVD. „Dat gaat natuurlijk over geopolitieke ontwikkelingen, dat is een heel belangrijk deel van de Defensie-organisatie. En in een heel ver verleden heb ik internationale betrekkingen gestudeerd. Dus hier ligt wel mijn hart.”

’Lekker aan de slag voor de landbouw en visserij’

Kersvers landbouwminister Henk Staghouwer (CU) zegt ’lekker aan de slag’ te gaan voor de landbouw en visserij. Hij wil snel in gesprek met de boeren en vissers. „Er is gewoon nodig dat er een langetermijnperspectief geboden wordt. Dat ze zekerheid hebben waar ze naartoe gaan, waar ze op kunnen investeren.” Hij rekent op een ’goede samenwerking’ met collega-minister Christianne van der Wal, die op het departement het lastige stikstofdossier onder haar hoede krijgt.