NPO betaalde jihadbruid Laura H. voor interview

Dat laat minister Arie Slob (Media) weten na Kamervragen hierover van de VVD. Ze streek volgens de CU-bewindsman een vergoeding van 400 euro op.

Het desbetreffende kerstinterview deed eind vorig jaar veel stof opwaaien. Critici vonden dat Laura H. veel kritischer bevraagd had moeten worden over de gruweldaden van IS. In plaats daarvan kreeg ze uitgebreid de ruimte om haar straatje schoon te vegen en te vertellen hoe ze haar leven ’na een stormachtig bestaan ’weer op de rails probeert te krijgen.

Laura H. uit Zoetermeer vertrok in 2015 naar het kalifaat. Een jaar later ontvluchtte ze het IS-gebied en werd bij terugkomst in Nederland veroordeeld tot een celstraf vanwege het voorbereiden van terroristische misdrijven. Inmiddels is ze weer vrij.

Kamerlid zat zich te verbijten

VVD-Kamerlid Zohair el Yassini was een van de mensen die zich tijdens het interview zat te verbijten. Hij besloot er Kamervragen over te stellen. Hij vroeg zich onder meer af KRO-NCRV publiek geld betaalt om ’veroordeelde IS-gangers’ op televisie hun verhaal te laten doen.

CU-minister Slob deed er navraag naar. „Uit de aan mij verstrekte informatie blijkt dat Laura H. een vergoeding heeft gehad van 400 euro voor haar deelname aan Mensen met M.” Dat is niet het maximale budget dat interviewgasten volgens hem kunnen krijgen. Dat bedrag ligt op 750 euro.

’Terrorist hoort geen belastinggeld te krijgen’

VVD’er El Yassini vindt het onbestaanbaar dat dit is gebeurd. „Een tijd geleden hebben we het gedonder gehad met de baas van een motorbende die betaald werd door de publieke omroep. Inmiddels heeft de NPO gedragsregels voor het betalen van gasten. Ik vraag me toch echt af hoe het betalen van een Syriëganger binnen die regels past. Ik wil daar snel meer uitleg over van de minister. Terroristen horen geen belastinggeld te krijgen om te vertellen over hun misdaden op tv.”

Slob is dat niet per se met hem eens. „De redactionele onafhankelijkheid van de omroepen is een groot goed”, vindt de CU-bewindsman. „Het is aan de omroepen om de inhoud van hun programma’s te bepalen.”