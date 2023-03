Politie: situatie in school Den Bosch onder controle

Ⓒ Bart MEesters

Den Bosch - Bij het Koning Willem I College in Den Bosch is een arrestatieteam van de politie aanwezig. Uit voorzorg, laat de politie weten. Ook is er een politiehelikopter in de lucht. Er was een tijd sprake van een mogelijk dreigende situatie, maar inmiddels laat de politie weten de zaak onder controle te hebben.