Politie zocht naar vuurwapen op mbo-school in Den Bosch

Bij de school was ook een arrestatieteam van de politie aanwezig. Verder was er een politiehelikopter in de lucht.

Omdat er niets werd gevonden, werd het gebouw aan de Weidonklaan weer vrijgegeven en konden de lessen doorgaan. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt nog wel uit wat er precies aan de hand was.

Het Koning Willem I College is een mbo-instelling in noordoost-Brabant. Ook biedt de school onder meer educatie- en inburgeringstrajecten en opleidingen voor het bedrijfsleven aan, is te lezen op de website.

