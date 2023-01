Slavernij-verleden rode draad in trip koningspaar en prinses Amalia naar Antillen

Het royale drietal reist eind deze maand voor twee weken naar de zes Caribische eilanden van het koninkrijk.

Op Bonaire bezoeken ze bij Witte Pan de ‘slavenhutjes’ die symbool staan voor het slavernijverleden op het eiland. Op Curacao wordt Landhuis Knip bezocht, op de voormalige plantage waar in 1795 de slavenopstand startte. Op Sint-Eustatius wordt tijdens een wandeling door de historische kern van Oranjestad stilgestaan bij het slavernijverleden.

In het programma op de zes eilanden is ook tijd ingeruimd voor cultuur, natuur, defensie-inzet, sport en ontmoetingen met de inwoners.

Heet hangijzer

Het koloniaal verleden is een heet hangijzer op de eilanden. In december was er her en der ontevredenheid over de manier waarop het kabinet excuses wilde aanbieden voor de slavernij van eeuwen geleden. Koning Willem-Alexander noemde in zijn kersttoespraak de slavernij een misdaad tegen de menselijkheid en laste een onderzoek in naar het gedrag van de Oranjes tijdens de koloniale tijd.

Voor de landen Aruba, Curacao en Sint-Maarten worden elke twee dagen bezoek vrijgemaakt. Bij de gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komen koning, koningin en prinses een dag op visite.