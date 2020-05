Zo daalt dagelijkse dodental in Italië en Spanje

Het land met circa 60 miljoen inwoners is zwaar getroffen door het virus, dat zich de afgelopen maanden vanuit China over de wereld verspreidde. Alleen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben een hoger dodental gemeld.

Maar het gaat nu steeds beter. De grafiek met het dagelijkse aantal doden is afgevlakt (zie onder).

Ook de druk op de Italiaanse zorg neemt steeds verder af. Er liggen nog zo’n 775 patiënten op de intensive care, enkele tientallen minder dan vrijdag. Van de uitpuilende ziekenhuizen zoals we ze van de beelden kennen – begin april lagen meer dan 4.000 coronapatiënten op ic’s – is geen sprake meer.

Het dagelijkse dodental door Covid-19 in Italië. Ⓒ Worldometer

In Italië is bij 224.760 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben. 122.810 besmette mensen zijn alweer hersteld.

Nederlanders weer welkom

Door de mooie cijfers wordt reizen vanaf 3 juni weer mogelijk. Ook buitenlandse toeristen, waaronder Nederlanders dus, zijn weer welkom. De regering wacht tot 2 juni omdat die dag geldt als nationale feestdag en een versoepeling dan weleens tot ontoelaatbare drukte kan leiden.

Italië was het eerste Europese land dat op nationaal niveau beperkingen instelde vanwege het coronavirus.

Spanje

Het dagelijkse dodental van Spanje is op moment van schrijven nog niet binnen, maar ook daar laat de grafiek een sterke daling zien. Vrijdag lag het aantal doden op 138.

Het dagelijkse dodental door Covid-19 in Spanje. Ⓒ Worldometer

De Spaanse regering wil nu voor de laatste keer de noodtoestand verlengen. „Ongeveer een maand”, zei premier Pedro Sánchez in een toespraak op televisie. Het land heeft wel al verlichtingen aangebracht in de lockdown.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is de situatie vooralsnog minder rooskleurig. Zaterdag is het dodental met 468 toegenomen, liet het ministerie van Volksgezondheid weten. Wel is ook in het dodental een daling te zien, maar nog niet zo sterk als in Zuid-Europa.

Het dagelijkse dodental door Covid-19 in het Verenigd Koninkrijk. Ⓒ Worldometer

Er zijn nu 34.466 coronadoden op het eiland. Als de sterfgevallen die vermoedelijk zijn veroorzaakt door Covid-19, worden meegeteld, dan is in het Verenigd Koninkrijk de grens van 40.000 al gepasseerd. Die cijfers worden in de meeste andere landen overigens niet meegeteld.