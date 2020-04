’Huisvesting dakloze moet stuk soepeler’

In de voormalige gevangenis Overmaze in Maastricht biedt het Leger des Heils daklozen tijdelijke overnachtingsplaatsen aan. Ⓒ ANP

Rotterdam - Om te voorkomen dat het aantal daklozen in Nederland de komende jaren weer drastisch toeneemt, moet soepeler worden omgegaan met huisvestingsregels. Dat staat in een advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zo zou het toegestaan moeten zijn om bijvoorbeeld tijdelijk in een caravan te mogen wonen.