Mick Jagger wil nog niet met pensioen

"Ik denk alleen maar aan de volgende tour. Mijn pensioen komt niet bij mij op", vertelt de 71-jarige rocker aan Rolling Stone.

"Ik ben vooral bezig met het plannen van nieuwe optredens", benadrukt Mick. Het muziekblad vraagt Jagger ook of de mannen binnenkort nog de studio induiken om een nieuw album op te nemen. "Ik wist dat je dit zou vragen, maar ik weet het niet", aldus Mick. "Het zou natuurlijk geweldig zijn en ik heb veel nieuwe nummers liggen die ik in de afgelopen jaren heb geschreven", verklapt Mick. "Laten we het hopen."

Als de mannen niet met elkaar een nieuwe plaat opnemen, zou het goed kunnen dat Mick in zijn eentje een album gaat maken. "Ik zou het heel leuk vinden om een Stones-album te maken, maar als dat er niet van komt. Ja, dan doe ik het. Ik heb namelijk ook nummers liggen die niet zo passen bij de Stones."