Dodental corona stijgt met 120, slechts vier patiënten verlaten ic

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: „De afname van vandaag is gering, maar valt binnen de normale schommelingen. We hebben geen reden om aan te nemen dat de geleidelijke daling geheel tot stilstand komt. Het geringe verschil met gisteren wordt mogelijk deels verklaard doordat de ontslagen van de ic in het weekend wat later op de dag plaatsvinden dan doordeweeks.”

Ook liggen er 385 mensen met andere aandoeningen (non-Covid) op de ic’s. Eerder al zei Kuipers dat dat betekent dat de andere zorg ook weer op gang komt.

RIVM: dodental stijgt met 120, 100 nieuwe ziekenhuisopnames

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 4409. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 120 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal ziekenhuisopnames is gestegen met 100.

Het beeld dat de maatregelen werken, blijft overeind. „Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.”

Besmettingen

Vandaag kwamen er 655 nieuwe besmettingsgevallen bij. Tot nu toe zijn er 37.190 bevestigde Covid-19-patiënten gemeld aan het RIVM.

Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien zijn de cijfers niet helemaal actueel, omdat ziekenhuisopnames en sterfgevallen soms pas na een paar dagen worden doorgegeven.