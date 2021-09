Bryan Roy veroordeeld tot werkstraf van 80 uur en voorwaardelijke celstraf voor bedreigen Rutte

De voorwaardelijke celstraf krijgt hij vooral, zo zegt de politierechter, omdat Roy zich niet heeft gedistantieerd van zijn bedreiging en ook daarna nog in herhaling viel. De rechter hoopt dat de celstraf die hem boven het hoofd hangt voldoende prikkel zal zijn om zich te beheersen.

De oud-Ajacied (51) plaatste op 3 april, vroeg in de ochtend, een tekst bij een andermans tweet over Rutte.

In een bericht op Twitter schreef een andere gebruiker: „We helpen Mark met zijn geheugen wat hij moet doen. Aftreden van Rutte”, met daarbij een link naar een petitie voor het aftreden van Rutte.

Roy reageerde daarop met de tekst: „Headshot krijgt-ie straks.” Rutte is op 6 april in kennis gesteld van het bericht, vertelde de rechter. Rutte heeft aangifte gedaan van de tweet. Rutte voelde zich ernstig bedreigd.

Bryan Roy is donderdagochtend niet aanwezig bij de zitting van de politierechter in Den Haag. Roy heeft zijn twitteraccount opgeheven. Wel dook hij inmiddels op op Telegram. Het is niet bekend of hij een advocaat in de arm heeft genomen.