Oud-Ajacied Bryan Roy voor de rechter om bedreigen Mark Rutte

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.45 uur).

Er werd aangifte gedaan tegen de 32-voudig international van het Nederlands elftal, bevestigde het Openbaar Ministerie eerder aan de NOS na berichtgeving van Het Parool. Roy werd vervolgens verhoord en er werd een onderzoek ingesteld, zei het OM destijds.

Het is niet duidelijk of Bryan Roy deze donderdagochtend bij de rechtszaak aanwezig zal zijn. Roy heeft zijn twitteraccount opgeheven. Wel dook hij inmiddels op op Telegram. Het is niet bekend of hij een advocaat in de arm heeft genomen.