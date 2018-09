De Leeuw niet zeker bij Groningen

Aanvaller Michael de Leeuw moest dinsdag de afsluitende training van FC Groningen voor het bekerduel met Excelsior aan zich voorbij laten gaan. De smaakmaker van de noorderlingen bleef ziek thuis. „We gaan woensdag kijken of we hem fit genoeg kunnen krijgen en gaan er alles aan doen om De Leeuw bij de wedstrijdselectie te halen”, liet trainer Erwin van de Looi op de website weten. De Leeuw is juist weer hersteld van een hamstringblessure.