Kaag boos op PVV’er, Kamervoorzitter Bergkamp grijpt weer niet in

In het debat concludeerde PVV’er Van Dijck woensdag dat minister Sigrid Kaag (Financiën) ’stiekem tevreden is over de hoge energieprijzen’. „Want dat stimuleert de energiebesparing, dat versnelt de verduurzaming, de energietransitie. Het is dus goed voor haar klimaatobsessie. En het levert de schatkist ook nog eens extra miljarden op aan gasbaten en belastingen.”

Op dat moment zat minister Kaag zich te verbijten in vak K. Ze gebaarde naar Van Dijck dat hij gek is. Toen D66-Kamerlid Steven van Weyenberg interrumpeerde dat hij nog nooit zoveel ’feitenvrije onzin’ had gehoord, reageerde Van Dijck door te zeggen: „Het komt u gewoon goed uit, dat die Russen Oekraïne hebben binnengevallen, want dan heb je tenminste een boeman om iemand de schuld te geven.”

’Stuitende tekst’

Van Weyenberg uitte zich daarop kritisch richting Kamervoorzitter Bergkamp. „Eerlijk gezegd kijk ik even naar u”, zei Van Weyenberg. „Ik vind het nogal wat. Roepen dat de oorlog D66 en mij persoonlijk wel goed uitkomt, vind ik een stuitende tekst. Ik zou het waarderen als de heer Van Dijck deze woorden terugneemt.”

Dat deed de PVV’er niet. Bergkamp zei er in eerste instantie wél wat van dat Van Dijck eerder sprak over ’D66-ambtenaren’, die erop zouden aansturen dat de energierekening niet te veel wordt verlaagd vanwege de ’prikkel’ voor verduurzaming. „Ambtenaren doen gewoon hun werk”, aldus Bergkamp tegen Van Dijck. „Zij zijn hier niet bij. Dus ik wil dat u daar een andere woordkeuze in gebruikt.”

Maar toen Van Dijck de ambtenaren later in zijn betoog ’ziek’ noemde, en hun adviezen ’zum kotzen’, liet Bergkamp het passeren. Het leidde wel tot zichtbaar ongenoegen in het kabinetsvak bij Kaag, die naar Bergkamp gebaarde om in te grijpen. Pas na een ’persoonlijk feit’ van GL-Kamerlid Senna Maatoug, die de woorden van Van Dijck ’niet netjes en niet kunnen’ vond, zei Bergkamp dat ze zich daar ook bij aansloot.

In de Kamer klinkt al langer kritiek over het functioneren van Bergkamp. Critici vinden dat zij niet goed in staat is de orde te handhaven in debatten. Zo ontnam de Kamervoorzitter tijdens de politieke beschouwingen Thierry Baudet (FvD) pas het woord nadat het voltallige kabinet was weggelopen. Ook greep Bergkamp niet in toen Kamerleden elkaar uitmaakten voor ’klimaatpsychopaat’ en ’bedrijfspoedel van Poetin’.