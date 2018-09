Zwangere Jehova weigert bloedtransfusie en sterft

De 28-jarige Australische vrouw was bijna zeven maanden zwanger toen ze werd gediagnosticeerd met acute leukemie. Zwangere vrouwen met deze vorm van kanker hebben met de juiste behandeling over het algemeen goede kansen, net als de foetus.

'Ethische kwestie'

De vrouw, een Jehovah's getuige, zou bevallen via een keizersnede en daarna beginnen met chemotherapie. In beide gevallen zou een bloedtransfusie nodig zijn, die de patiënt wegens religieuze redenen weigerde. Jehova's Getuigen hanteren een honderd procent strikte interpretatie van de bijbeltekst 'Gij zult u onthouden van bloed' en verwerpen daarom het toedienen van bloed(producten).

De moeder én haar ongeboren kindje stierven kort nadat de vrouw een beroerte en orgaanfalen ontwikkelde.

''Het niet toedienen van bloed heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de dood van moeder en kind, maar dit is een zeer ethische kwestie. In Australië heeft de moeder het recht om een beslissing voor haarzelf én de foetus te nemen. De meeste moeders kiezen wat het beste is voor hun kindje, maar in dit geval is dat dus niet gebeurd. Deze twee vermijdbare sterfgevallen hebben ons zeer aangegrepen'', schrijven de behandelend artsen in een rapport.