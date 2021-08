Hij was net aan Taliban ontsnapt: vijfjarig zoontje van medewerker Britse ambassade sterft na val uit hotelraam

Omar Majeedi werkte voor de Britse ambassade in Kabul. Als hooggeplaatste humanitaire werker was hij projectmanager voor Afghaanse migranten die naar het land terugkeerden. Toen de Taliban oprukten, werd hij met zijn vrouw en hun drie zoons en twee dochters geëvacueerd. Het gezin werd opgevangen in een hotel in de Engelse stad Sheffield. Daar werden eerder ook al Afghanen ondergebracht nadat ze het Britse leger en de Britse regering hadden geholpen.

Vanuit het OYO Sheffield Metropolitan Hotel in Sheffield viel Omars vijfjarige zoontje Mohammed Munib Majeedi woensdag rond 14.30 uur uit een raam op de negende verdieping, ruim twintig meter hoog. Dat heeft de politie van South Yorkshire donderdagavond bekendgemaakt.

Een man die als tolk voor de Britten werkte in Afghanistan en in de naastgelegen hotelkamer verbleef, hoorde het ongeval gebeuren, vertelt hij aan Britse media. „Ik was in mijn kamer. Ik hoorde een geluid... hoorde het lichaam vallen. Zijn moeder was in de kamer bij hem en ze schreeuwde: ’Mijn zoon, mijn zoon’. Toen ik naar buiten kwam, zag ik de ambulance en politie ter plaatse komen.” Volgens een getuige riep de moeder: „Red mijn zoon alsjeblieft!”

Een andere Afghaan die in het hotel verbleef, een 35-jarige die als tolk werkte voor het Britse leger, begeleidde de huilende moeder naar het ziekenhuis. „De vrouw sprak geen Engels en iemand moest helpen vertalen, dus ging ik met hen mee.”

Volgens de buurman in het hotel kwam het gezin enkele weken geleden in het Verenigd Koninkrijk aan, en waren ze na hun coronaquarantaine in Manchester zo’n vier dagen geleden in OYO Sheffield Metropolitan Hotel gearriveerd. „Als de vader werkt voor de Engelsen, zijn hun levens in gevaar in Afghanistan. Ze kwamen hier om hun levens te redden.”

Ministerie wist dat hotel onveilig was

De politie onderzoekt de omstandigheden van het ongeval en agenten inspecteerden alvast de ramen. In 2019 had een hotelgast op Facebook geklaagd dat die onveilig waren. De ramen openen zo wijd dat ze „bang was dat mijn kinderen eruit zouden vallen”, schreef ze bij enkele foto’s. „Verblijf alstublieft niet in dit gevaarlijke hotel!” Ook andere recensies waren vaak erg negatief.

Volgens The Guardian was het ministerie van Binnenlandse Zaken door lokale beambten op de hoogte gebracht van bezorgdheden over de veiligheid, waardoor nu vragen rijzen over het gebruik van dit hotel voor Afghaanse vluchtelingenfamilies.

’Refugee Council’, een hulporganisatie, vraagt Binnenlandse Zaken om de zaak te onderzoeken. „Families uit Afghanistan moeten alle steun krijgen die ze nodig hebben en in gepaste huisvesting ondergebracht worden.” Volgens de man die naast de hotelkamer van het gezin verbleef, werden de acht à tien Afghaanse families in het OYO Sheffield Metropolitan Hotel donderdagnamiddag naar een ander hotel overgebracht.

Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken zegt: „Wij zijn extreem bedroefd door de tragische dood van een kind in een hotel in Sheffield. De politie biedt steun aan de familie terwijl het onderzoek gevoerd wordt en wij kunnen momenteel geen verder commentaar geven.”