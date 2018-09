Onduidelijkheid over thuiskomst Rijke

RTL Nieuws meldde dinsdag dat Rijke vanavond voet op Nederlandse bodem zal zetten. Nu lijken er toch onduidelijkheden te bestaan over zijn terugkeer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verwacht pas op zijn vroegst in de loop van dinsdagmiddag iets te kunnen zeggen over de terugkeer van Rijke.

Naar omstandigheden maakt hij het goed, maar hij zal natuurlijk wel uitgebreid worden onderzocht, aldus het ministerie.

De gemeente Woerden praat met de familie over een feestelijke ontvangst. „Het is nog niet duidelijk of Sjaak en zijn familie daar prijs op stellen”, aldus een woordvoerder. „Alle scenario's zijn nog mogelijk.” Volgens de zegsman is het niet uitgesloten dat Rijke onderweg naar Nederland een tussenstop maakt in Frankrijk omdat anti-terreureenheden uit dat land hem hebben bevrijd.