Man krijgt 7 jaar cel na doodsteken vriendin

De rechtbank heeft de man dinsdag veroordeeld. Van moord is geen sprake, omdat de man geen tijd had om na te denken over wat hij deed, aldus de rechters. Wel is duidelijk dat hij haar om het leven wilde brengen, dus werd hij schuldig bevonden aan doodslag. Dat hij ,,hevig geëmotioneerd was door de woordenwisseling'' is volgens de rechtbank geen excuus.

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden vijftien jaar celstraf geëist voor moord. Het is nog niet bekend of justitie in beroep gaat.