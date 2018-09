Boze vader gooit kind in water

De jongen raakte lichtgewond en heeft aangifte gedaan. Volgens de knaap werd het meisje per ongeluk natgemaakt. Hij was met vriendjes plastic zakjes aan het vullen met water bij de Oostplas. Volgens de jongen kneep het meisje zelf in een zakje water en werd ze nat. Het meisje vond echter dat de jongen haar had natgespat en rende naar huis.

Daar lichtte ze haar vader in, die woedend naar buiten stormde, de 13-jarige jongen kwam haar vader naar buiten, pakte de 13-jarige vast en gooide hem in het water. Thuis vertelde hij aan zijn moeder wat er was gebeurd. Zij waarschuwde de politie.