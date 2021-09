Weer Afghaans kind overleden na eten giftige paddenstoel in Polen

De kinderen waren in augustus met hun familie uit Afghanistan geëvacueerd, nadat de radicaalislamitische Taliban-beweging de macht had overgenomen. Ze kwamen op 23 augustus aan in Polen en zouden een dag later de paddenstoelen hebben gegeten. Een paar dagen later werden ze opgenomen in het ziekenhuis. Ook de 17-jarige zus van de broers had van de zwammen gegeten, maar zij is uit het ziekenhuis ontslagen.

Justitie onderzoekt de vergiftiging. Autoriteiten spreken berichten tegen dat de kinderen de paddenstoelen gegeten hadden omdat ze te weinig te eten kregen in het opvangcentrum in Podkowa Lesna. Ze zouden drie maaltijden per dag hebben gekregen.

Polen heeft sinds de machtsovername door de Taliban 1231 mensen geëvacueerd uit Afghanistan. De vergiftigde kinderen en hun familie zijn naar verluidt op verzoek van het Verenigd Koninkrijk meegenomen, omdat hun vader jarenlang voor het Britse leger zou hebben gewerkt.