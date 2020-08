Rellen en arrestaties in Parijs na verloren finale PSG

Bij het stadion van PSG, waar 5000 mensen de finale op grote schermen konden kijken, zochten jongeren de confrontatie met de politie. Ⓒ EPA

PARIJS - In Parijs zijn zondagavond rellen ontstaan en tientallen arrestaties verricht na de nederlaag van Paris Saint-Germain in de Champions League-finale tegen Bayern München. Om 02.00 uur waren er volgens de Parijse politie 43 mensen gearresteerd in verband met „geweld” en „vernedering.”