Poetin kondigt gedeeltelijke mobilisatie af

„Het Westen wil ons land vernietigen”, zei Poetin. Volgens hem heeft het Westen geprobeerd om Oekraïners tot kanonnenvoer te maken en wilde het geen vrede tussen Oekraïne en Rusland. Om Rusland te beschermen wordt woensdag al overgegaan op gedeeltelijke mobilisatie. De regering moet volgens Poetin extra geld beschikbaar stellen voor de wapenproductie.

De president herhaalde dat hij de Donbas, bestaande uit de Oost-Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk, wil „bevrijden.” Russische troepen vielen Oekraïne eind februari binnen om naar eigen zeggen inwoners van die gebieden te beschermen en Oekraïne te „denazificeren.” Volgens Poetin mogen deze mensen niet in de steek worden gelaten en willen ze zelf niet onder „neo-nazi’s” vallen.

Referenda

Poetin leek daarnaast zijn steun uit te spreken voor de referenda die komende week worden gehouden in vier bezette gebieden in Oekraïne, waarbij inwoners antwoord moeten geven op de vraag of hun regio bij Rusland moet gaan horen. Naast de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk van pro-Russische separatisten gaat het om bezette delen van de regio’s Cherson en Zaporizja.

Grote westerse landen hebben al laten weten de uitkomst van de „schijnreferenda” niet te erkennen. Als Rusland de gebieden annexeert, zou dat betekenen dat er gevochten wordt op Russisch grondgebied; reden voor Poetin om een mobilisatie af te kondigen. Deskundigen denken zelfs dat hij een Oekraïense aanval op de nieuwe Russische gebieden zou kunnen aangrijpen om te dreigen met het gebruik van nucleaire wapens.

Roep om mobilisatie steeds luider

De afgelopen weken is de roep op de Russische staatstelevisie om een mobilisatie steeds luider geworden. Oekraïne is bezig met een tegenoffensief en heeft met name in de regio Charkov veel terrein gewonnen. Het Russische leger kampt met een groot personeelstekort in Oekraïne, maar omdat Poetin steevast sprak van een ’speciale militaire operatie’ in plaats van een oorlog kon hij geen beroep doen op dienstplichtigen en reservisten.