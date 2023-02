Premium Het beste van De Telegraaf

’Na Oekraïne met neus op de feiten’ Hoekstra: dienstplicht logische stap

Peter Winterman

Hoekstra bezocht mei 2002 Kiev. „Met wat aan de hand is in de wereld, moeten we nieuwe stap zetten. Ⓒ FOTO ANP/HH

Den Haag - Al een kwarteeuw staat de dienstplicht in Nederland in de ijskast. Maar als het aan CDA-leider Wopke Hoekstra ligt, komt daar verandering in. Hij wil dat jaarlijks zo’n 200.000 jongeren bij de krijgsmacht gaan óf voor een maatschappelijke diensttijd kiezen. „Met alles wat er in de wereld aan de hand is, moeten we een nieuwe stap zetten.”