Kaag en Rutte: goed gesprek met Hamer over formatieproces

DEN HAAG - Mark Rutte en Sigrid Kaag hebben een „goed gesprek” gevoerd met informateur Mariëtte Hamer. Er is vooral gesproken over het formatieproces, zo zei VVD-leider en demissionair minister-president Rutte na afloop. Verder had hij er „niet zoveel over te melden.” D66-leider Sigrid Kaag sprak van een „heel nuttig” onderhoud.