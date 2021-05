Kabinetsformatie gaat nieuwe fase in

„Zover ben ik nog helemaal niet”, zegt informateur Mariëtte Hamer nadat ze deze week wederom alle fractievoorzitters had ontvangen. Daarna volgde een stoet vertegenwoordigers van onder andere de polder, de culturele sector en door corona getroffen bedrijfstakken.

Komende week wil ze in ’clusters’ verder praten over verschillende inhoudelijke thema’s. Met wie is nog niet duidelijk.

Vrijdagmiddag was het laatste spreekuur voor deze week met hoofdrolspelers Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66). Hij heeft zich niet uitgesproken over een voorkeur voor partijen. Zij wil het blok van VVD, D66 en CDA bij voorkeur uitbreiden met Lilianne Ploumen van de PvdA én Jesse Klaver van GL.

Toeval

Dat uitgerekend deze vijf partijen vrijdag aanwezig waren in de personen van burgemeesters Femke Halsema (Amsterdam, GL), Ahmed Aboutaleb (Rotterdam, PvdA), Jan van Zanen (Den Haag, VVD), Sybrand van Haersma Buma (Leeuwarden, CDA) en commissaris van de koning Han Polman (Zeeland, D66) berust volgens betrokkenen op toeval.

„Ik heb niet gevraagd waarom ik mocht komen”, zegt voormalig CDA-leider Buma. „Ik ben gewoon maar in de auto gestapt. Misschien is het vanwege mijn ervaring aan de onderhandelingstafel.”

Met de formatie zelf wil hij zich niet bemoeien. Hij hoopt slechts dat de politieke kopstukken niet het record van de langste formatie ooit uit 2017 verbreken. Andere CDA-prominenten hebben wel zo hun opvattingen over welke kant het niet op moet.

De Kaagcoalitie met vijf partijen is vrijdag in De Telegraaf door meerdere oud-bewindspersonen met harde hand afgewezen. Het huidige smaldeel in het kabinet laat zich rond de wekelijkse ministerraad – voor het eerst sinds weken weer fysiek bijeen – voorzichtig uit over het idee van D66.

’Niet allemaal even lief’

„Ze zijn me niet allemaal even lief”, zegt demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie). „Het is nu eerst aan de informateur om op basis van de inhoud te kijken welke partijen bij elkaar passen.” Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) constateert dat alles kan, ook een coalitie met vijf partijen: „Maar volgens mij is het getalsmatig eentje te veel.”

Niet alleen binnen het CDA klinkt er kritiek, ook bij de VVD zijn er bedenkingen bij een megacoalitie over links. „Ik zit niet te wachten op een coalitie met én PvdA én GroenLinks. Alleen met PvdA is voldoende en evenwichtiger”, stelt oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas.

Op sociale media laten VVD-raadsleden uit verschillende hoeken van het land zich horen. „Een nachtmerrie voor de VVD. Voortzetting met CU is nog steeds een uitstekende optie”, schrijft fractievoorzitter Gerda Bruins van VVD Hof van Twente.

De Amsterdamse volksvertegenwoordiger Hala Naoum Néhmé waarschuwt zelfs voor ’politieke zelfmoord’.