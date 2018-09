Vergeten kunst

De tien vaste gasten van het tv-programma hebben de DWDD-tentoonstelling samengesteld door hun favoriete kunstwerk te kiezen uit de depots van tien Nederlandse topmusea.De tien opjecten zijn te zien in het Allard Pierson Museum.

Vergeten kunstDe gastconservatoren, onder wie Marc-Marie Huijbregts, Nico Dijkshoorn en Jasper Krabbé, zijn elk in een ander museum op zoek gegaan naar werk van verborgen meesters. Per museum is er in het Allard Pierson één zaal ingericht, naar de ideeën en smaak van de gastconservatoren. Deelnemende musea zijn onder andere het Gemeentemuseum Den Haag, Centraal Museum Utrecht en het Groninger Museum.

Adres: Oude Turfmarkt 127, Amsterdamhttp://www.allardpiersonmuseum.nl