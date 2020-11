Advocaat: Bouterse geeft verklaring over rol bij Decembermoorden

Ⓒ ANP/ HH

PARAMARIBO - Desi Bouterse zal maandag voor de Krijgsraad in Suriname verschijnen voor de behandeling van zijn verzetzaak in het Decembermoordenproces. Dat heeft zijn advocaat, Irvin Kanhai, zondag aan Surinaamse media laten weten. Ook zal Bouterse een inhoudelijke verklaring geven over zijn rol bij de vijftienvoudige moord van 8 december 1982.