Tweestrijd over lot Berlijnse berin Schnute

Klippstein is lid van de in 2012 opgerichte Berenbond, een Berlijnse bundeling van dierenbeschermingsgroepen en berenliefhebbers. Maar de bond heeft zich volgens de Berliner Morgenpost van maandag gekeerd tegen het afmaken van 'de Stadsbeer', zoals Schnute ook wordt genoemd. Het eventueel laten inslapen van deze mascotte, verhit de gemoederen. De berenbond wil eerst onderzoek.

Ze heeft fel tegengesproken dat er in naam van de bond op wordt aangedrongen Schnute in te laten slapen. De bond voerde eerder campagne om Schnute te laten verhuizen naar een beter oord dan het krappe verblijf in een park vlakbij de rivier de Spree.

Maar sinds dood van Schnutes dochter van 27 jaar, Maxi, in 2013 is het bergafwaarts gegaan. En nu is Schnute te oud om te verhuizen. Het berenparkje werd al in 1939 opgezet. Slechts een van de vijf beren van destijds overleefde de Tweede Wereldoorlog. Na oorlog kwamen er weer beren te wonen. De beer siert het wapenschild van de stad.