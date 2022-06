Jongen (17) op elektrische fiets en met telefoon in de hand rijdt meisje (2) aan

De moeder van het kindje was getuige van de harde botsing en ontfermde zich over haar dochter. Het meisje kwam er zonder ernstige verwondingen van af, maar werd voor de zekerheid voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De veroorzaker van het ongeval probeerde na de aanrijding te vluchten, maar werd door omstanders tegengehouden. Tegen de fietser is proces-verbaal opgemaakt voor het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg en het fietsen met een mobiele telefoon in zijn hand.

De politie in Dordrecht meldt dat er de afgelopen weken tientallen bekeuringen zijn gegeven voor het fietsen met een mobieltje in de hand. „De komende weken zal hier extra op gecontroleerd worden”, kondigt de politie aan.