Eerste Hulp bij paasvlekken

Eitje op het tafelkleed

Zachtgekookt eitje uitgesmeerd over het tafelkleed? Hoe sneller je de vlek weghaalt, hoe beter. Trek het kleed van tafel, spoel het uit onder de koude kraan (van warm water gaat het stollen) en laat het kleed dan een tijdje weken in een lauw sopje van biologisch wasmiddel (Biotex). Dit bevat enzymen die eiervlekken oplossen.

Heb je de vlek toch laten indrogen, behandel hem dan met een speciaal vlekkenmiddel, bijvoorbeeld HG-vlekweg nr.4, Dr Beckmann bloed en eiwitvlekkenduivel of Citin vlekkentovenaar voor eier-, melk-, en bloedvlekken.

Boter op zijn stropdas

Zijden stropdassen mogen niet in de wasmachine, maar je kunt wel in een jampotje stoppen met wat wasbenzine. Deksel erop, even schudden en dan vijf minuten laten weken. Hang de stropdas vervolgens aan de punt van de smalle kant op aan de waslijn.

Werkt dat niet, probeer dan HG vlekweg dassenwasje. Hiermee kun je zelfs oude en ingedroogde vlekken verwijderen.

Koffie op je witte bloes

Trek die bloes maar uit. Koffievlekken kun je het best zo snel mogelijk uitspoelen onder de kraan en daarna behandelen met een lauwwarm sopje van water met afwasmiddel. Koffie met melk eerst met koud water deppen en dan insmeren met wat ossengalzeep. Uitwassen met lauw water.

Aardbei op een wollen truitje

Ai, rood fruit maakt vreselijke vlekken. Dep de vlek snel met wat schoonmaakazijn of citroensap op een witte doek. Goed naspoelen met water en dan op de hand wassen met wolwasmiddel. Gebruik nooit zeep bij fruitvlekken: de zeep reageert met de zuren in het fruit kan donkerblauwe verkleuring geven.