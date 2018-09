Infiniti Q30 op voorhand een succes

Die onthulling doet Francois Bancon. De productstrateeg van Infiniti geeft aan dat het om een nieuwe bodemsectie gaat, geschikt voor vóór- en vierwielaandrijving. Infiniti heeft nu wel zeggenschap in de ontwikkeling van de basis voor de 30-familie. ”Voor de eerste generatie Q30 en QX30 maakten we gebruik van een Mercedes-platform. Daardoor konden we in relatief korte tijd de 30-familie ontwikkelen", legt Bancon uit.

Zeker een vervolg

Door de onthulling geeft de productstrateeg aan dat de 30-familie sowieso een vervolg krijgt, ondanks dat het succes van de compacte Infiniti nog niet bewezen is. Met de Q30 en QX30, respectievelijk een vijfdeurs hatchback en een cross-over, wil Infiniti doorbreken op de Europese markt.

”Met de 30-familie herlanceren we Infiniti in Europa”, stelt Bancon. Ze is essentieel voor ons in Europa. We hebben er veel geld in geïnvesteerd en verwachten wel wat geld terug te verdienen." Ook al ligt de verkoopdruk op Europa, de in Engeland te bouwen Q30 en QX30 zijn wereldspelers.

Uitbreiding aan onderzijde?

Behoort verdere uitbreiding aan de onderzijde van het programma tot de mogelijkheden? ”Als je kijkt naar de algehele premiummarkt en de verkoopvolumes, dan is het antwoord absoluut ja. Kijken we naar Infiniti, dan is het een ander verhaal. Het is voor ons niet de hoogste prioriteit. We staan aan de vooravond van de lancering van de 30-familie, hebben andere nieuwe modellen op de agenda staan en dienen te werken aan ons imago. De focus op een Mini/Audi A1-concurrent is niet de juiste weg. We willen top-down, niet andersom. Een Q20 is goed verhaal, maar nog niet voor ons."