'Geen info over Lubitz bij luchtvaartdienst'

De medische dienst van luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft verzuimd de Duitse federale luchtvaartdienst te informeren over de zware depressie waarmee Germanwings copiloot Andreas Lubitz kampte. De dienst die de vlieglicenties uitgeeft had volgens de krant Welt am Sonntag tot 27 maart „geen enkele informatie over medische achtergronden”. Drie dagen daarvoor boorde de vlieger een Airbus met 150 inzittenden in een Franse berg.