Haagse bronnen: onderwijs weer open, meer ruimte voor sport en winkelen op afspraak

Momenteel vergaderen de meest betrokken ministers nog over het advies van het Outbreak Management Team (OMT). Dat heeft het kabinet volgens betrokkenen geadviseerd vooralsnog alleen het onderwijs, sport en, onder voorwaarden, de detailhandel wat meer ruimte te geven. De horeca en de cultuursector blijven voorlopig gesloten. Vrijdag neemt het kabinet een definitief besluit. Het overweegt daarbij verder te gaan dan het OMT adviseert. Waarschijnlijk mogen ook de kappers open.

Woensdag liet minister Kuipers (Volksgezondheid) doorschemeren dat het land daar geen wonderen van moet verwachten. Het aantal besmettingen is immers op recordhoogte en hij zei te verwachte dat dit ook zal leiden tot grotere drukte in de ziekenhuizen. De druk vanuit de maatschappij om sectoren zoals de detailhandel te heropenen, is intussen enorm toegenomen.

Op 19 december gooide het toen nog demissionaire kabinet het land uit voorzorg op slot, vanwege de opkomst van de omicronvariant, die zich veel sneller verspreidt. Sindsdien zijn niet-essentiële winkels en de horeca dicht. Thuis mogen maximaal twee gasten per dag worden ontvangen en buiten geldt een groepsmaximum van twee personen. Het primair en voortgezet onderwijs mocht na een verlengde kerstvakantie maandag wel weer open.

Tijd kopen tegenvaller

De lockdown was bedoeld om ’tijd te kopen’ voor de boostercampagne - een extra prik bovenop de bestaande immuniteit lijkt wél de werken tegen de verspreiding van omicron. De opkomst is echter tegengevallen. Nog niet de helft van de mensen die volledig gevaccineerd waren, hebben ook de booster gehaald, of een afspraak daarvoor gehaald.

Na het Catshuisberaad worden de burgemeesters via een videoverbinding bijgepraat in het Veiligheidsberaad. Vrijdagavond om zeven uur is vervolgens de persconferentie van Rutte en Kuipers, diens eerste in zijn functie als minister.