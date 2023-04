Loslopende hond Nablo na weken toch gevangen

Eerder zondag riep de politie automobilisten nog op om niet op de vluchtstrook van de A58 en N57 stil te gaan staan om de hond te vangen. Dat zorgde namelijk voor gevaarlijke situaties. Ook zondagmiddag lieten veel mensen weten dat ze Nablo hadden gesignaleerd nabij de A58. Er is toen overlegd met een dierenarts of die het dier zou kunnen verdoven met een geweerschot, maar de dierenarts bleek niet op tijd ter plekke te kunnen zijn, aldus de politie.

Een agent die de hond in Middelburg, dicht bij de N57, ontdekte heeft vier keer geschoten om het dier te stoppen. De wendbare hond werd niet geraakt en verdween weer. Tot hij later die middag opnieuw werd gezien in de polder bij Nieuw- en Sint Joosland. Medewerkers van de Stichting Dierenwelzijn Walcheren en agenten wisten hem daar op een boerenerf te vangen

De hond ontsnapte bijna drie weken geleden uit zijn tuigje op de markt in Middelburg. Daarna lieten veel mensen weten dat ze hem hadden gezien in de buurt van Middelburg, Arnemuiden en Nieuw- en Sint Joosland. Nablo is afkomstig uit een hondenopvang in Spanje en was in Middelburg ondergebracht bij een opvangplaats.