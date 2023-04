Politie waarschuwt mensen in zoektocht naar vermiste hond Nablo in Middelburg

„Geef ’m geen eten en probeer ’m niet te vangen! Laat dat over aan de stichting”, adviseert de politie. De hond ontsnapte bijna drie weken geleden uit zijn tuigje op de markt in Middelburg. „Daarna is hij op verschillende plaatsen gezien”, aldus de dierenstichting. „Nablo is niet te vangen, blijft rennen en bevindt zich regelmatig in gevaarlijke situaties volgens melders.”

De afgelopen tijd komen er nog steeds veel meldingen binnen van mensen die het dier hebben gezien. „Helaas is Nablo nog steeds vermist doordat hij elke keer wordt opgejaagd. Er zijn diverse vangpogingen gedaan, maar Nablo is erg slim.”