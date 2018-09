Kapitein nalatig bij scheepsramp Rusland

Volgens de gouverneur had het schip de minimale hoeveelheid brandstof in de tank, namelijk 57 ton. Om het schip stabiel te houden is 250 ton nodig. Toen het schip zo'n 80 ton aan vis probeerde binnen te halen, kantelde het. „Binnen 30 of 40 minuten was het gebeurd”, aldus Kozjemjako.

Bij de ramp kwamen zeker 56 mensen om het leven. Naar dertien opvarenden wordt nog gezocht. Op het schip waren tijdens de ramp 132 mensen aan boord, hoewel dat volgens de regels niet mocht. Een aantal opvarenden zou bovendien zwart hebben gewerkt.