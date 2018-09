Redactierel na plagiaat in plaatselijk sufferdje

Het plaatselijke sufferdje 'Dit is Assen' heeft de samenwerking met columniste Silvana Hagge beëindigd nadat ze werd beschuldigd van plagiaat. Haar column 'Sil rekent af met... Superfoods' is volgens velen vrijwel een exacte kopie van de column die VPRO's Tim den Besten schreef over door hem genoemde 'quinoakutten.'