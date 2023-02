Premium Het beste van De Telegraaf

Eigenaar restaurant ’geschrokken en trots’ nadat gasten overvaller met pistool overmeesterden

Door Fred Pruim

De Buffel in Best Ⓒ Google Street View

BEST - Eigenaar Koen Hoeben van restaurant De Buffel in het Brabantse Best is ’supertrots’ op zijn personeel en vooral de gasten, die vrijdagavond laat in de zaak een overvaller met een pistool overmeesterden en overhandigden aan de politie.