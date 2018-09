Twee weken cel voor doodtrappen 'Sherrif'

De man had op een terras van café Tilt in de Lange Jufferstraat om sigaretten gebedeld. Nadat hij een rokertje had gekregen begon de man te schreeuwen en zich vreemd te gedragen. Vervolgens gaf hij de huiskat van het café een fatale trap. Het dier strompelde nog even verder, maar stierf uiteindelijk op straat.

Huiskat Sherrif liep al elf jaar in en rond de zaak en was ook geliefd in de buurt. De kater was 16 jaar. Hij werd ook op sociale media herdacht.