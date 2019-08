Ludiek protest Wijk aan Zeeërs tegen trafostation

Bewonersorganisatie Ban de Brom nodigde dorpelingen uit op de foto te gaan met grote oorbeschermers. Met de foto’s en videomateriaal willen de demonstranten een collage maken en een film die aan zowel netbeheerder Tennet als het ministerie van Economische Zaken & Klimaat de zorgen uit het dorp moet overbrengen.

Ⓒ MOOIJ, MARTIN

Verbazing

„Mensen waren wel even verbaasd”, zegt Antoinette Verbrugge. „Met de oorbeschermers op hoor je werkelijk helemaal niets meer. Maar, tegen laagfrequent geluid helpen ze niet! Dat gaat overal dwars doorheen. En juist daarvoor zijn we beducht.”

Het grote transformatorstation is nodig voor het verbinden van de windmolenparken op zee met het landelijke elektriciteitsnet. Volgens Tennet zullen hoogstens enkele tientallen inwoners last ondervinden. Ban de Brom is veel minder optimistisch.

Wijk aan Zeeërs eisen dat Tennet het trafostation op een alternatieve locatie bij de A9 neerlegt. Tennet stelt voor de installatie deels geluidsdicht in te pakken. Om tot een vergelijk te komen heeft de netbeheerder de bewoners uitgenodigd voor een klankbordgroep. Maar de dorpsraad en Ban de Brom hebben hun hoop eerder gevestigd op rechtszaken voor de Raad van State.