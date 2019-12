Autodief komt om na botsing met boom en politie

In eerste instantie meldde de politie dat de man zou zijn omgekomen nadat hij door de politiewagen was aangereden. Agenten zagen de auto, die kort daarvoor gestolen was in Waalre, rijden en gingen in de achtervolging. Net na een bocht stond de wagen plotseling midden op de weg stil en konden ze hem niet meer ontwijken.

Uit nader onderzoek komt nu naar voren dat de auto stil was gevallen door de aanrijding met een boom. „Door die klap is de bestuurder uit de auto geslingerd en die aanrijding is hem waarschijnlijk fataal geworden. Pas daarna gebeurde de botsing met de politieauto”, aldus de politie.

Reanimatie

Agenten hebben geprobeerd hem te reanimeren, maar die pogingen mochten niet baten. „Het slachtoffer was de enige inzittende. De bij het ongeval betrokken collega’s zijn gelukkig ongedeerd gebleven”, aldus de politiewoordvoerder.

Om de objectiviteit te bewaren, wordt de toedracht van het ongeluk volgens de woordvoerder door een andere politie-eenheid onderzocht.

