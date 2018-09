Peugeot presenteert restaurant op wielen

De Foodtruck is bedacht en ontwikkeld door Peugeots designlab speciaal voor de Milan Design Week 2015 die van 14 tot en met 19 april plaatsvindt. Daarna reist de Foodtruck af naar Expo Milano 2015 waar dit jaar het thema ‘voedsel voor de planeet, energie voor het leven’ centraal staat. Volgens Peugeot speelt deze Le Bistrot du Lion daar precies op in.

Busje met aanhanger?

De Peugeot Foodtruck met aanhanger lijkt in eerste instantie op een busje met aanhanger, maar het hele geheel is uitklapbaar, waardoor er ter plaatse een restaurant gecreëerd kan worden. Een echt restaurant op wielen dus.

46 inch scherm

“We wilden een complete food truck-ervaring creëren. Niet alleen een keuken voor de chef-kok, maar ook een restaurant en een café voor de klanten”, zegt Cathal Loughnane, baas van het Peugeot Design Lab. “Een open keuken was daarbij belangrijk zodat de chef-kok zo dicht mogelijk bij het publiek is en de bereiding van het eten zichtbaar is.” Alle handelingen van de chef zijn te volgen op een 46 inch scherm. Verder is de Foodtruck voorzien van twee grillplaten, vier inductiewarmtebronnen, een frituur, een koelruimte van 400 liter, een koelkast met een inhoud van 350 liter en een professionele espressomachine.

Dertig klanten

De Le Bistrot du Lion lijkt ook inzetbaar voor feesten en partijen, want naast een keuken- en eetgedeelte is er ook aan een cafégedeelte en een ruimte voor de dj gedacht. Volgens Peugeot is er ruimte voor dertig klanten. Zelfs statafels en parasols zijn verwerkt in het ontwerp. Productieplannen bestaan nog niet.