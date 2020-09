Wethouder Urk stapt op na ophef drugsarrestatie zoon

Post legde in de vergadering een verklaring af. Hij zei dat hij zelf van mening was dat hij had kunnen aanblijven, maar dat hij dat toch niet doet omdat de zaak waardoor hij in opspraak raakte hem steeds voor de voeten zal worden geworpen. „Dat wil ik mijn gezin, mijzelf, de SGP en onze gemeente Urk niet aandoen”, aldus Post.

Bekijk ook: Verdachte megapartij harddrugs zoon wethouder Urk

De gemeenteraad van Urk is dinsdagavond in een ingelaste vergadering bijeengekomen voor het bespreken van een onderzoek naar de integriteit van Post. Dat onderzoek was in opdracht van de Urker burgemeester Ineke Bakker en de raad uitgevoerd.

Volgens het onderzoek heeft hij de gemeente schade toegebracht door naast zijn baan als wethouder Economische Zaken te werken bij het transportbedrijf van zijn zoon. Door die nevenfunctie te verzwijgen of te bagatelliseren heeft hij ook de Gemeentewet overtreden.

Volgens Post, die zijn taken in afwachting van het onderzoek in augustus neerlegde, stelde de functie niet veel voor, maar de onderzoekers hebben vastgesteld dat Post jarenlang 15 tot 20 uur per week voor het bedrijf werkte. Toen de coronacrisis uitbrak, namen zijn werkzaamheden nog fors toe. Post regelde ook het bloementransport waarbij zijn zoon werd opgepakt. De zoon zit vast in Engeland en claimt onschuldig te zijn.