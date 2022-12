Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlander Piet Hilarides runt toonaangevende zuivelboerderij Hollandse koeien in Qatarese stallen: ’Ze geven veel melk, het bewijs dat ze happy zijn’

pim sedee

Bij Baladna worden dagelijks 12.000 koeien gemolken, goed voor 370.000 liter. Ⓒ De Telegraaf

AL KHOR - Bijna alle zuivel in Qatar komt van één boerderij met 25.000 koeien. De directeur is de Nederlander Piet Hilarides (58). Hij geeft een rondleiding over het complex in Al Khor, een uur rijden van hoofdstad Doha. Daar is een busje voor nodig, want het terrein is gigantisch. „Het is een vlakte van 2,5 miljoen vierkante meter; vergelijk het met een groot dorp van 10.000 mensen.”