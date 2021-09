Premium Het beste van De Telegraaf

Dresden opent grootste expositie ooit over Delftse meester in Duitsland Naakte Cupido terug bij Vermeer

Links: het kunstwerk na restauratie, waarop het schilderij met Cupido aan de wand weer zichtbaar is. Rechts: de Vermeer met de overgeschilderde wand.

Dankzij röntgenopnamen wisten kunsthistorici al sinds 1979 dat Johannes Vermeer oorspronkelijk op de muur achter het brieflezend meisje bij het open venster een groot schilderij van een naakte Cupido had afgebeeld. Nu kan iedereen het kunstwerk weer bewonderen zoals de grote Delftse meester het bedoeld had. Restauratoren van de Gemäldegalerie in Dresden hebben het zeventiende eeuwse schilderij van zijn overschilderingen ontdaan en in oude luister hersteld.