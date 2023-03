Afgetapte gesprekken Promes mogelijk onrechtmatig

Dat heeft de rechtbank vrijdag gezegd. Woensdag werd al bekend dat de rechtbank geen vonnis zou vellen in de zaak en dat het onderzoek zou worden heropend. Het openbaar Ministerie eiste twee weken geleden twee jaar gevangenisstraf.

De steekpartij in juli 2020 in Abcoude waarbij de neef zwaargewond raakte, vond plaats na een familiefeest. De politie kwam achter dat steekincident omdat Promes bleek te worden afgeluisterd in een groot onderzoek naar drugshandel waarbij hij mogelijk betrokken zou zijn. Tegenover familieleden sprak Promes uitgebreid over de aanval op de neef. Zo zei hij dat hij hem eigenlijk in de nek had willen treffen en dat de neef mazzel had dat hij achteroverviel en het mes in zijn been terechtkwam.

Aan de steekpartij zou een ruzie ten grondslag liggen over een kostbare gestolen ketting van een tante van Promes. Hij verdenkt de neef daarvan.

Vragen over rechtmatigheid

Advocaat Robert Malewicz wierp tijdens de behandeling van de zaak vragen op over de rechtmatigheid van het afluisteren van Promes. Dat gebeurde in een ander groot onderzoek naar drugshandel waarbij Promes mogelijk betrokken is. Malewicz wil weten op basis waarvan de onderzoeksrechter toestemming gaf voor dat afluisteren.

Het Openbaar Ministerie wil die informatie niet geven, uit vrees dat het onderzoek in de drugszaak daardoor wordt geschaad. De rechtbank zei zich van dat gevaar bewust te zijn, maar vindt toch dat er duidelijkheid moet komen. Daarom wil de rechtbank dat de informatie op basis waarvan de beslissing is genomen door de onderzoeksrechter, wordt toegevoegd aan het dossier over de steekpartij.

Mocht de rechtbank op basis daarvan tot de conclusie komen dat die toestemming onrechtmatig is geweest, dan zijn er meerdere mogelijkheden. De rechtbank zou kunnen besluiten om de afgeluisterde gesprekken uit te sluiten als bewijs. Ook is er een mogelijkheid dat wordt geconstateerd dat sprake is van een ‘vormfout’ die kan leiden tot strafvermindering. Ook kan de rechtbank besluiten om het OM niet-ontvankelijk te verklaren in de vervolging van Promes.