LIVE | Rechtbank legt uit waarom onderzoek naar voetballer Quincy Promes wordt heropend

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

De rechtbank doet vrijdag geen uitspraak in de zaak over de mishandeling van zijn neef. Woensdag werd bekend dat het onderzoek naar Promes wordt heropend. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van twee jaar geëist tegen de 31-jarige profvoetballer. Hij zou in de nacht van 24 op 25 juli 2020 op een feest in Abcoude zijn neef in zijn knie hebben gestoken. Het OM verdenkt hem van zware mishandeling.

Bij het steekincident liep het slachtoffer ernstig letsel op. De neef werd geraakt in een belangrijke pees, waardoor hij zijn linkerbeen lange tijd niet meer kon gebruiken. Hij moest lang revalideren en kan niet meer hurken of rennen. Ook lijdt hij aan een posttraumatische stressstoornis.

Promes woonde zijn strafzaak niet bij wegens contractuele verplichtingen bij zijn Russische club Spartak Moskou. Promes vreest te worden aangehouden als hij naar Nederland komt, omdat het OM hem in een andere zaak over drugshandel wil horen.