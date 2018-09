Dubbelspel hersencellen bij MS

Het onderzoek van Nijland richt zich op een specifiek soort cel in de hersenen, de astrocyt. Over de exacte functies van deze stervormige celis nog relatief weinig bekend.

Ingrijpen

Door hersenweefsel van overleden MS-patiënten te onderzoeken ontdekte Nijland dat astrocyten zowel positieve als negatieve eigenschappen hebben. Zo produceren astrocyten schadelijke ontstekingsfactoren maar ook beschermende anti-oxidanten. Daarnaast voeden ze zenuwcellen met energierijke voedingstoffen. In een laboratorium kunnen de astrocyten en zenuwcellen in leven gehouden en gekweekt worden. Hierdoor is het mogelijk de processen die misgaan bij MS beter te onderzoeken en daar op in te grijpen.

Nijland is erin geslaagd om de functie van de astrocyt zo te veranderen dat deze cellen ontstekingsprocessen juist remmen en zenuwcellen beschermen. "Het is van groot belang om bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen niet alleen de immuun- en zenuwcellen in ogenschouw te nemen, maar ook om op zoek te gaan naar middelen die de astrocyten stimuleren het ziekteproces in patiënten met MS tegen te gaan", aldus Nijland.

Multiple sclerosis (MS) is een ernstige chronische aandoening van het centraal zenuwstelsel. De oorzaak van de ziekte is niet bekend en de beschikbare medicijnen verminderen enkel de symptomen maar niet de voortgang van de ziekte. Onderzoekers van VUmc proberen er daarom achter te komen hoe het komt dat de ziekte steeds erger wordt en toch doorgaat ondanks de huidige medicatie. Ze hopen hierdoor aanknopingspunten te vinden die mogelijk leiden tot de ontwikkeling van nieuwe en betere medicijnen.