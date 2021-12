21-jarige man uit Gorinchem overleden na schietpartij

Binnenland

Cel, taakstraf en vrijspraak voor relschoppers NEC - Vitesse

Een 18-jarige man uit Lent is door de politierechter in Zutphen veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee weken en een taakstraf van negentig uur voor zijn rol in de voetbalrellen rond de wedstrijd NEC - Vitesse in Nijmegen. Hij is schuldig bevonden aan openlijke geweldpleging en het hin...